Владимир Зеленский сошел с ума. Киевский режим теряет всякую связь с реальностью. Об этом свидетельствует освобождение бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака, считает подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

Как сказал Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive, иначе как помешательством Зеленского нельзя объяснить его решение отпустить Ермака. Это просто поражает. Эксперт убежден, что действия Зеленского абсурдны - ведь дело Ермака выставляет киевский режим в нелицеприятном свете. Главе киевского режима советуют быть осторожнее с рисками, он теряет и без того низкую поддержку без всякой выгоды.

Ермаку предъявили обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая отправил экс-главу офиса Зеленского под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. 18 числа залог внесли и Ермак вышел из СИЗО.