Актер Александр Збруев более 30 лет жил на две семьи

Официально Александр Збруев был женат дважды. Однако на протяжении десятков лет артист состоял в связи с коллегой.

В первый раз Александр Збруев женился в 1959 году. Его супругой стала известная актриса Валентина Малявина. Однако в 1963 году артисты развелись.

Второй супругой актера стала другая актриса Людмила Савельева. Она родила ему дочь Наталью. Со стороны этот брак казался идеальным. Но на самом деле это было совсем не так.

Оказалось, Александр Збруев закрутил роман с актрисой Еленой Шаниной. В 1990 году она родила от него дочь Татьяну.

Интересно, что Збруев не только признал ребенка, но и дал дочери свою фамилию. При этом Шанина не настаивала на разводе. А Савельева, узнав об измене мужа, сначала требовала разрыва, однако в итоге согласилась сохранить брак. После этого актер фактически жил на две семьи более 30 лет, передает aif.ru.

Актер еще и потому не уходил от жены к любовнице, что у старшей дочери Натальи наблюдались проблемы со здоровьем. При этом он поддерживал отношения с Шаниной и участвовал в воспитании младшей наследницы.

"Я знаю, что причинял боль. Но у нас с Еленой была любовь — родилась дочь Танечка, и это большое счастье", - говорил впоследствии в интервью Александр Збруев.

Он до сих пор состоит в официальном браке с Людмилой Савельевой. При этом актер общается с дочками. А не так давно младшая Татьяна родила ему внука Льва.

