Визит Путина в Китай: западная пресса увидела в этом тайный смысл

Владимир Путин сегодня начинает двухдневный официальный визит в Китай. Он приурочен к 25-летию Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Борт номер один приземлится в Пекине вечером. А сегодня утром - в опубликованном видеообращении - российский лидер подчеркнул особый беспрецедентный характер стратегических отношений Москвы и Пекина.

В преддверии важных зарубежных поездок Владимир Путин обычно всегда либо дает интервью представителям СМИ принимающей стороны. Либо сам пишет статью на тему предстоящего визита и развития двусторонних отношений. Но случай с Китаем, конечно, особенный. Оттого и привычный формат российский президент решил изменить, записав для жителей КНР видеообращение:

"Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга Председателя КНР Си Цзиньпина. В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства".

И так происходит на протяжении уже не одного десятка лет. В этом году Россия и Китай отмечают сразу два юбилея. 25 лет договору о добрососедстве и 30 лет соглашению о стратегическом партнёрстве, которое активно развивается. Товарооборот между нашими странами растёт, давно превысив отметку в двести миллиардов долларов. Причем расчеты полностью ведутся в рублях и юанях. Дань турбулентному характеру эпохи построения многополярного мира, которую Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать в ходе чайной церемонии. Особый доверительный формат, предложенный китайской стороной.

В нём, помимо лидеров России и Китая, примут участие по три человека от каждой стороны. Деловая же часть переговоров предполагает более широкий формат. В составе только нашей делегации - пять зампредов правительства, восемь министров. А также руководители "Росатома", "Роскосмоса" и энергетических компаний.

И встречи уже идут. Во вторник зампред правительства Денис Мантуров провел переговоры с коллегой из КНР. В центре внимания - совместные проекты. И совсем скоро их может стать больше. По итогам планируется подписание около 40 различных документов, половину из которых завизируют в присутствии лидеров. Речь о сотрудничестве в самых разных областях. От образования до энергетики. Поставки нефти из России в Китай с начала года выросли на треть.

Увеличиваются и закупки газа. На фоне кризиса в Ормузском проливе значение российских углеводородов для КНР кратно возросло. Как и актуальность газопровода "Сила Сибири - 2", строительство которого в Пекине предметно обсудят.

За ходом российско-китайских переговоров внимательно следят и на западе, где никто уже давно не скрывает, что дружеский тандем Москвы и Пекина вызывает большую обеспокоенность.

Вся западная пресса концертирует внимание на том, что Путин приезжает в Китай через несколько дней после визита Трампа, усматривая в этом какой-то скрытый политический подтекст. На самом же деле - это всего лишь совпадение. Визит российского лидера на эти даты был запланирован давно. А вот президент США многократно переносил свое посещение КНР. Так что западная пресса, как всегда, раздувает из мухи слона. А вот насчёт уровня стратегического партнёрства, установившегося между Россией и Китаем, американские и европейские эксперты, безусловно, правы.

Многое из того, что было намечено, уже воплощено в жизнь за эти 25 лет. И останавливаться ни Москва, ни Пекин не намерены.