Собянин: Созданный в Москве микроскоп позволил внести вклад в изучение космоса

Первый в мире космический микроскоп, который разработали в Москве на заводе "Протон", принёс уникальные научные результаты. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Три года назад зондовый микроскоп установили на спутник Нанозонд-1 и отправили на орбиту. Благодаря ему, например, выяснилось, что некоторые материалы способны самовосстанавливаться под воздействием солнечного света. Благодаря этому можно создавать космические корабли, которые будут меньше изнашиваться на орбите.

Обнаружено также, что разрушение обшивок солнечным ветром происходит медленнее, чем предполагалось. Соответственно, толщину корпусов можно уменьшать, а вместо этого брать на борт больше полезного груза. А еще ученые смогли объяснить появление пыли в космосе. Сам микроскоп выдерживает перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе.