Помочь может каждый: зрители ТВЦ собирают средства на лечение двухлетнего Макара Золотаревского

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собирают средства на лечение 2-летнего Макара Золотаревского из Карелии. У мальчика очень редкое смертельное заболевание - митохондриальная миопатия. Из-за неё Макар потерял способность ходить, жевать и держать голову. Спасти ребёнка могут только специальные препараты. Без них мальчик не выживет. Но стоят лекарства почти 7 с половиной миллионов рублей. У многодетных родителей нет таких огромных денег. Но помочь может каждый.

Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Препараты - такие важные для жизни ребёнка - нужны как можно скорее.

Макару всего два года, он уже знает все буквы и считает до десяти. Совсем недавно родители еле за ним успевали: ребёнок бегал без остановки, танцевал под музыку. А сейчас мальчик учится заново держать голову.

В специальном корсете и бандаже Макар каждый день. У мальчика редкое генетическое заболевание - митохондриальная миопатия. Болезнь дала о себе знать не сразу. Всё изменилось после обычной простуды.

"Стали замечать, что на ровном месте падает. Стоит – упадет, шаг сделает – падает, сидеть сложно ему, спина прогибалась так, что полторы-две минутки сидит и с диким плачем просится на руки. Прогибается весь, голова то вперед падает, то назад", - рассказала Ирина Золотаревская, мама Макара.

Даже поесть самому сложно, мальчик утратил жевательные навыки. Болезнь редкая и смертельная, если её срочно не лечить. "В организме Макара не хватает вещества – креатинкиназы, которое отвечает за энергию на клеточном уровне. Дай бог, чтобы болезнь отступила, но, увы, она неизлечимая", - говорит Ирина Золотаревская.

Спасти Макара можно. Есть специальные препараты, которые останавливают прогрессирование болезни. Но медлить ни в коем случае нельзя! Врачи строго предупреждают: буквально ни дня перерыва. Каждый пропуск – потерянный этап, наверстать который уже не получится. Проблема в цене: сумма спасительных лекарств: 7 миллионов 498 тысяч рублей.

"Таблетки стоят нереальных денег, которые мы не заработаем даже за всю жизнь, а для Макара эти таблетки жизненно необходимы", - сказал Евгений, папа Макара.

Сейчас Макар ходит только с опорой. Сделает несколько шагов - и устаёт. Видеть, как он потихоньку угасает, родителям невыносимо. Ребёнку нельзя болеть: любой вирус бьет по и так ослабленному организму. Из-за этого мальчик почти ни с кем не общается. Но родители делают всё, чтобы он развивался. Макар обожает считать и слушать, как мама читает сказки. Только игры теперь чередуются с приемом таблеток и замерами сатурации.

"Он сильный очень, понимает, что происходит с ним. Мы хотим, чтобы он был как все – пошел в садик, пошел в школу. Жил полноценной жизнью", - рассказал Евгений.

Все вместе мы можем помочь родителям собрать нужную сумму для того, чтобы страшная болезнь не победила и не отняла их младшего сына. И ребёнок смог жить.

Напомним, единственный шанс остановить болезнь и спасти ребёнка - специальные препараты, приём которых нельзя откладывать.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Макара Золотаревского, программа 2572