Минобороны определило цели учений ядерных сил

Учения ядерных сил ВС России начались 19 мая. Цели маневров назвали в Минобороны: это совершенствование организации управления войсками при сдерживании противника, а также оценка способности войск решать поставленные задачи.

Маневры по применению ядерных сил при угрозе агрессии пройдут в российской армии с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, командование дальней авиации, Северный и Тихоокеанский флота, силы Ленинградского и Центрального военных округов. Будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь.

В учениях примут участие более 64 тысяч военнослужащих, 200 ракетных пусковых установок, более 140 самолетов, 73 корабля и 13 подводных лодок. Запланирована проверка боеготовности соединений и воинских частей ядерных сил, а также пуски баллистических и крылатых ракет.