"Кажется, что тебя уже списали со счетов": певец Александр Панайотов рассказал о тяжелом возвращении на сцену

Александр Панайотов прославился после того, как принял участие в музыкальном шоу "Народный артист". Он не стал победителем, но дошел до финала. Спустя десять с лишним лет артист вышел на сцену в телепроекте "Голос". Но и там не стал победителем. Лишь недавно Панайотов выиграл, когда снова рискнул, приняв участие в программе "Маска".

Певец не скрывает, что работает в различных музыкальных шоу ради популярности и известности. Несмотря на обилие работы, множество поклонников, уважение коллег, Александр Панайотов подумывал о завершении песенной карьеры. В какой-то момент певец даже уходил в тень. Однако затем возвращение на сцену давалось ему тяжело.

"Самым тяжелым испытанием для меня, пожалуй, были периоды, когда приходилось заново доказывать свою состоятельность и буквально возвращать себе право быть услышанным. В профессии особенно больно не только падать, но и долго оставаться в тишине, когда тебе кажется, что тебя уже списали со счетов", - признался Панайотов.

Артист зорко следит за всем, что происходит в музыкальной индустрии. По его мнению, сейчас в моде скорость, короткая форма и постоянный информационный шум. "Но, на мой взгляд, тренды приходят и уходят, а сильная песня, голос и эмоциональная честность остаются в профессии надолго", - заявил певец "Вокруг ТВ".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>