ФСБ задержала агентов СБУ после подрыва дрона в воинской части

Сотрудники ФСБ задержали двух украинских агентов, которые подорвали БПЛА на территории воинской части в Воронежской области.

Задержанными оказались выходцы из стран ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения. Иностранцев завербовала СБУ через мессенджер Telegram. Сначала они приобрели сим-карты, оформленные на подставных лиц, и исследовали местность на уровень сигнала мобильных операторов связи.

Затем злоумышленники прибыли в Воронежскую область, достали FPV-дрон со взрывчаткой и осуществили подрыв одного из БПЛА на территории воинской части региона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В настоящий момент украинские агенты арестованы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России", "Совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных сил России" и "Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 37 поджигателей, которые работали на спецслужбы Украины.