ВСУ обстреляли Энергодар более 40 раз в ночь на 19 мая

Массированную атаку на город-спутник Запорожской АЭС предприняли в ночь на 19 мая украинские боевики. Населенный пункт более 40 раз подвергся обстрелу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как написал Балицкий в своем канале в Max, значительные повреждения получила гражданская инфраструктура. Целями украинских боевиков стали также частные и многоквартирные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха Запорожской АЭС – самой крупной атомной электростанции в Европе. Условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, радиационный фон в норме. Ранее губернатор сообщал, что ВСУ обстреливают объекты ЗАЭС практически ежедневно.