Заливистым русофобским лаем назвал зампредседателя Совета безопасности России антироссийские заявления из Прибалтики. Дмитрий Медведев посетовал, что мозг у этих лидеров слишком мал.

Зампреда Совбеза напомнил, что сначала глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил: с Россией не следует начинать переговоры, пока Украина не добилась успехов на фронте. Затем министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, которого Медведев называет "литовским клиническим дегенератом", предложил "показать русским" и прорваться в Калининград.

Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал. Был бы побольше – они бы применили против "страны 404" (Украины) статью 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их "трибалтийские вымираты", написал Медведев в Telegram, имея ввиду падение украинских дронов на территории прибалтийских стран.