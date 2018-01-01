Меган Маркл впервые показала неизвестные фото со свадьбы с принцем Гарри, которые прятала годами

Ровно восемь лет назад, 19 мая 2018 года, младший брат будущего короля Великобритании, принц Гарри, женился на малоизвестной американской актрисе Меган Маркл.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" супруга представителя венценосной семьи показала ранее нигде не публиковавшиеся фотографии с торжества. "Сегодня восемь лет..." - коротко подписала снимки Меган Маркл.

 

Говорят, что свадьба Гарри и Меган была самым неформатным торжеством в истории королевской семьи. Эмоциональную проповедь, которая длилась почти 15 минут, читал приглашенный афроамериканский епископ Майкл Карри, госпел-хор спел Stand by me, а среди гостей было зашкаливающее число знаменитостей.

Из-за того, что на свадьбе не была ее отца, Меган прошла к алтарю половину пути самостоятельно, и это беспрецедентный случай для королевских невест, а дальше ее подхватил принц Чарлз. Платье Меган было сшито модным домом Givenchy в минималистичном стиле, что тоже было впервые для королевской свадьбы.

Отметим, что на фоне подготовки к торжеству в Сети ходили упорные слухи, что семья скрепя сердце приняла выбор принца Гарри. В результате через несколько лет пара отказалась от королевских обязанностей и вместе с сыном Арчи перебралась жить в США. Там родилась дочь Меган и Гарри Лилибет.

