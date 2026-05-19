Миронов предложил Госдуме удвоить пособия по уходу за детьми

В России могут увеличить в 2–2,5 раза пособия по уходу за детьми до полутора лет. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму на рассмотрение уже во вторник, 19 мая.

С инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. Парламентарий считает, что необходимо увеличить размер пособия до 100% от среднего заработка в случае ухода за одним ребенком и до 200% – за двух и более детей, передает РИА Новости. В настоящий момент пособие составляет 40% и 100% соответственно от заработка.

Законопроект призван компенсировать потерю семейного дохода, связанную с уходом одного из родителей в декретный отпуск, говорится в пояснительной записке.

Ранее в правительстве заявили, что многодетные семьи смогут сохранить единое пособие, даже если их доход превысит установленный порог. Если в текущем году уже пришёл отказ, Социальный фонд автоматически пересмотрит обращения.