Украина готовит удары по России с территории Латвии. Киевский режим планирует запустить беспилотники с территории государств Прибалтики, сообщили в Службе внешней разведки России.

По данным СВР, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли страны Балтии дронам ВСУ. Теперь беспилотники планируется запускать с территории этих государств. Латвийская сторона опасалась стать жертвой ответного удара Москвы, однако киевские власти убедили Ригу согласиться на проведение операции – утверждая, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно.

В СВР напомнили властям в Риге, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта. Известно, что военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ уже размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс". Кроме того, координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. Членство этой страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия, подчеркнули в пресс-службе силового ведомства.