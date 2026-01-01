Тайна рождения внука Владимира Молчанова: почему об его отце упорно молчат?

15 мая в Москве похоронили известного ведущего, журналиста Владимира Молчанова. У него остался только внук.

Примечательно, что ряд СМИ в своих репортажах с места прощания утверждали, что 22-летний внук Владимира Молчанова Дмитрий остался круглым сиротой. Дело в том, что еще четыре года назад умерла его бабушка Консуэло, до этого в марте 2026 года скончалась мать Анна, а теперь не стало и дедушки.

В Сети же многие пользователи недоумевают, а что стало с отцом Дмитрия. О нем практически ничего неизвестно, кроме имени. Его зовут Денис, судя по тому отчеству, которое носит внук Владимира Молчанова.

Сетевые сыщики внимательно исследовали личную страничку Дмитрия в соцсетях. Судя по снимкам, тот путешествовал, причем как по России, так и за рубеж, в компании матери, бабушки и дедушки.

По слухам, Анна Молчанова официально замужем не была. О ней самой мало что известно, она была непубличным человеком. Ее сын Дмитрий тоже предпочитает вести закрытый образ жизни. Он работает монтажером на телеканале "Культура", передает aif.ru.

Напомним, Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет после борьбы с раком. Когда телеведущий узнал о своем диагнозе, он практически перестал появляться на публике. Однако журналист продолжал работать. Как рассказали в близком окружении, для Молчанова работа была отдушиной.

