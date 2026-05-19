На Западе встревожились после заявления Минобороны России

На Западе началось беспокойство в связи с трехдневными российскими ядерными учениями.

Сообщение Минобороны России вызвало значительный резонанс в международном сообществе, пишет британское издание Daily Express.

"Российская армия начала трехдневные ядерные учения, что, несомненно, вызывает опасения", — говорится в материале (цитата по РИА Новости).

Сегодня в России стартовали учения ядерных сил Вооруженных сил при угрозе агрессии. Они пройдут в российской армии с 19 по 21 мая. Также будут отработаны вопросы применения ядерного оружия, расположенного на территории Белоруссии.