Александр Домогаров высказался о провале известного фильма: "Ну люди же не идиоты"

Недавно Александр Домогаров воплотил на экране образ Рихарда Зорге. Многие сравнили его героя с ролью Вячеслава Тихонова Штирлицем.

По мнению актера, у их героев, бесспорно, есть много общего, но есть и колоссальная разница. "Рихард Зорге был совершенно другим. И его судьба куда более трагична. Когда я играл своего героя, думал только об одном: как можно было столько лет ждать казни? Ведь Рихард Зорге был арестован в 1941-м, а в 1944-м повешен", - отметил актер.

Александр Домогаров прокомментировал и модные нынче в киноиндустрии ремейки. По мнению артиста, некоторые ленты переснять невозможно. Он отметил, что даже легендарный фильм "Семнадцать мгновений весны" после того, как его "расцветили", совершенно "пропал", передает "Мир новостей".

"Ну люди же не идиоты, если они снимали на черно-белую пленку, а тогда уже была цветная. Режиссер Лиознова знала: если она поменяет цвет, то поменяется все! Черно-белая картинка сосредоточена на другом смысле. И так и надо было... Там много нюансов, которые с первого раза не понять. Почему тогда получилась работа, почему после не получается..." - рассуждает артист.

