Водолазы ищут четырех человек после опрокидывания катера на Байкале

Аэролодка "Север-750", перевернулась на Байкале.

ЧП произошло в районе скалы Черепаха в 30 метрах от берега. На борту находились 14 человек: 10-х удалось спасти, в том числе 14-летнего подростка, еще четверых ищут. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

На месте происшествия работают 30 человек, в том числе водолазы, и 11 единиц техники

Причиной опрокидывания аэролодки могло стать превышение допустимого количества пассажиров - "Север-750" рассчитан максимум на 10 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.