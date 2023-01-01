Трамп сделал Путину и Цзиньпину "интересное предложение"

Выступить единым фронтом против Международного уголовного суда предложил Дональд Трамп Китаю и России. Как пишет со ссылкой на источники Financial Times, президент США сделал предложение председателю КНР - договориться о совместных действиях против МУС с президентом России.

Трамп во время встречи с Си Цзиньпином заявил китайскому лидеру, что интересы Вашингтона и Пекина в этом вопросе совпадают. О реакции председателя КНР на интересное предложение издание не сообщает.

МУС в марте 2023 года выдал ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону суд обвиняет, в частности, в "депортации" детей, которых в реальности российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий. В Кремле заявили, что решение МУС об "аресте" президента России неприемлемо. Более того, любые его решения ничтожны с точки зрения права, так как Москва не признает его юрисдикцию.