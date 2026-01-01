Россиянам сообщили об индексации одного вида пенсий с 1 августа

Соцфонд сообщил об индексации накопительной пенсии россиян. Это произойдет 1 августа 2026 года.

Накопительные пенсии вырастут на 17,3%. Перерасчет коснется около 136 тысяч человек. В Соцфонде сообщили, что россиянам не придется писать заявления, повышение произойдет автоматически.

Перерасчет также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, получающих срочную пенсионную выплату.

Общий объем средств для проведения перерасчета выплат составит 8,5 миллиардов рублей. Отмечается, что средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты - 3 тысячи рублей в месяц.