Наталья Бондарчук и Николай Бурляев не смогли спасти брак, но сумели сохранить отношения в разводе

Николай Бурляев был женат трижды. У него пятеро детей.

Первой женой известного актера была Наталья Варлей. Второй супругой стала Наталья Бондарчук. Сейчас Николай Бурляев состоит в браке с актрисой Ингой Шатовой.

От Бондарчук у артиста двое детей, а от Шатовой - трое.

Николай Бурляев приметил Наталью Бондарчук после того, как она снялась в ленте Андрея Тарковского "Солярис". "Я был ошеломлен и картиной, и героиней. "Солярис" сделал ее мировой звездой", - отметил Бурляев.

Затем Наталья Бондарчук снялась в фильмах "Юность Петра", "Звезда пленительного счастья", "Красное и черное", а затем стала режиссером.

Наталья и Николай познакомились на съемках картины "Как закалялась сталь". Там же Бурляев был представлен и ее отцу Сергею Бондарчуку. "Инна Макарова (мать Натальи Бондарчук. - Прим.ред.) вообще была для меня как мама, мы всю жизнь очень дружили и любили друг друга самой нежной любовью", - сообщил актер.

Бурляев отметил, что они с Бондарчук по натуре лидеры. Оба хотели стать режиссерами и добились своего. А вот в браке им приходилось уступать друг другу, подчиняться.

Несмотря на развод, Наталья убеждена, что Николай - лучший отец на свете. Но сам Бурляев считает иначе. "У меня пятеро детей. Но увы, я не считаю себя прекрасным отцом. А вот она - замечательная мать, опекает под своим крылом большое количество Бурляевых. Да, я ей помогаю, но она - глава семьи", - подчеркнул артист.

После развода Бондарчук и Бурляев сумели сохранить хорошие отношения, передает "Мир новостей". "Надо строже относиться к себе. Да, у нас с Наташей и ее мужем Игорем Днестрянским очень добрые отношения. Анализировать их не буду - слишком все тонко, лично…" - признался актер.

