Конференция "День чистой энергии" проходит в Москве

Уникальные научные данные получены благодаря первому в мире космическому микроскопу, созданному московскими инженерами. Как рассказал в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин, благодаря исследованиям можно будет создавать космические корабли с уменьшенной толщиной корпуса, что позволит брать на борт больше полезного груза.

Ещё одно открытие имеет значение для безопасности всей отрасли - учёные смогли объяснить появление пыли в космосе. Кроме того, в Москве создали единственные в мире зондовые микроскопы, которые работают внутри атомных и термоядерных реакторов. И вносят вклад в поиск новых безопасных и эффективных источников энергии.

Эти вопросы и в центре внимания участников конференции "День чистой энергии". Она проходит в Москве уже второй год подряд. Мероприятие объединило ведущих экспертов, представителей бизнеса, органов власти и общественных организаций.

Среди главных вопросов - развитие технологий с минимальным воздействием на окружающую среду. Также было подписано соглашение между концерном "Росэнергоатом", Мосгортрансом и Мосэнергосбытом о продолжении сотрудничества по использованию низкоуглеродных и возобновляемых источников.

"В 25 году электроэнергия в объёме примерно 230 миллионов киловатт часов была поставлена с Калининской атомной станции на электрозарядные станции Москвы. Это говорит о том, что чистая низкоуглеродная зелёная электроэнергия была поставлена на зарядные станции, которые работали потом в электробусах, которые улучшали экологию нашего любимого с вами города", - рассказал Александр Хвалько, первый заместитель генерального директора концерна Росэнергоатом по сбыту, энергетической политике и бизнес-развитию.