В Москве мужчине установили первый российский остеоинтегрированный экзопротез

Тимур Келенджеридзе - первый в Москве человек-киборг. Искусственная нога - продолжение его тела - в прямом смысле. Протез буквально вживлён в кость.

Спустя всего несколько месяцев после операции Тимур уже готов к тренировкам. Фитнес, воркаут, долгие прогулки, а в перспективе - даже бег!

"Сейчас я по пятнадцать тысяч, по десять тысяч шагов делаю - я даже не замечаю этого, прихожу домой, я смотрю на счетчик шагов - у меня шок! То, что я не устал, то, что мне так комфортно ходить, спокойно передвигаться", - рассказал Тимур.

Ногу Тимур потерял девять лет назад - попал под поезд. После жил со стандартным гильзовым протезом. Уставал уже спустя пару часов. Но этой зимой решился на уникальную операцию - ему установили первый российский остеоинтегрированный экзопротез.

"По факту мы объединяем человека и протез в киборга, то есть объединение неживого с живым. При этом все нагрузки идут через кости, а не мягкие ткани, это особенно актуально для пациентов с короткими или порочными культями", - рассказал Андрей Синегуб, руководитель направления "Остеоинтеграция" исследовательского центра "Моторика".

Технология изначально заимствована из стоматологии и до этого уже успешно применялась за рубежом. В России пока провели две таких операции: первую - в Санкт-Петербурге, и вторую - в Москве, в институте Склифосовского.

"Мы делаем разрез на торце культи и подходим к остаткам кости. И в этой кости формируем заново костно-мозговой канал, который есть у каждого здорового человека..., и вот в этот канал с усилием вводится этот имплант", - пояснил Павел Иванов, врач-травматолог-ортопед, ведущий научный сотрудник отдела травматологии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Часть импланта выводят наружу - затем к нему крепится протез. С такой конструкцией он легко снимается и надевается. Комфорт, свобода движений, уверенная походка - Тимур даже ощущает поверхность, по которой идет!

Сегодня российские специалисты усовершенствуют системы очувствления протезов - современные конструкции управляются с помощью датчиков, а режимы можно переключать в приложении на телефоне. 18-летний Максим Помятихин испытывает новинки на себе - и помогает другим. Собирает компьютеры, занимается велоспортом и участвует в соревнованиях по кибатлетике.

"Я ношу пакеты, я беру сумки, помогаю себе что-то открывать держать, пытаюсь развить мелкую моторику, у меня получилось поднять иголку с пола, пытаюсь играть в настольные игры", - рассказал Максим Помятихин, амбассадор и инфлюенс-маркетолог компании "Моторика" (компании-разработчика протезов).

Такие протезы помогают преодолеть и физические, и психологические барьеры. И вести полноценную активную жизнь.