В Москве стартовал новый поток образовательной программы "Урбан Лидер"

Сегодня в столице стартовал восьмой поток образовательной программы "Урбан Лидер". Торжественная церемония открытия прошла в Мраморном зале Мэрии Москвы.

В этот раз обучение пройдут более 170 руководителей. Они работают в разных отраслях, но цель одна - эффективное управление. В рамках программы эксперты из сферы бизнеса и госсектора поделятся с участниками своим опытом - теоретическим и практическим.

"Одна из особенностей программы в том, что у нас руководители между собой передают лучшие практики. Мы не изобретаем велосипед, а благодаря тому, что уже эффективные руководители в разных форматах, равные равному, передают свою экспертизу, быстрее достигают результатов, быстрее перенимают лучший опыт. И потом по итогам программы они решают конкретную управленческую задачу и идут решать её внутри организации. И сразу видят изменения", - отметила Полина Логинова, руководитель сервисов кадрового управления правительства Москвы.