ВС России за минувшие сутки взяли под контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области.

Село освободили подразделения группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Для удержания Волоховки противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это не помогло.

Село Волоховка расположено в Волчанском районе Харьковской области, на левом берегу реки Волчья. Взятие села расширило зону безопасности в Харьковской области и позволило ВС России взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта, отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли Кутьковку и Боровую в Харьковской области.