"Полностью сфабриковано": Западные СМИ приписали Цзиньпину слова об СВО

Сообщения западных СМИ о словах, якобы сказанных председателем КНР про СВО на Украине, полностью сфабрикованы. В публикации не соответствующих действительности сведений обвинил журналистов официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Газета Financial Times по итогам визита американского президента в Пекин поспешила опубликовать статью сомнительного содержания. В материале утверждалось, что Си Цзиньпин во время переговоров с Трампом якобы заявил, что президент России Владимир Путин "может пожалеть" о решении начать спецоперацию на Украине.

В МИД Китая подчеркнули: что касается встречи китайского и американского лидеров, Пекин уже опубликовал информацию. Упомянутые журналистами на брифинге сообщения не соответствуют действительности. Информация и полностью сфабрикована, приводит слова Го Цзякуня РИА Новости.