Актриса Екатерина Волкова тщетно ищет пропавшую дочь: "Я боюсь, что она в плену"

На протяжении долгого времени актриса Екатерина Волкова находится в блоке у своей старшей дочери. Артистка не может связаться с Валерией, не знает, как и где она живет.

Проблемы начались, когда старшая наследница Екатерины Волковой вышла замуж. Избранник Георгий актрисе сразу не понравился. Оказалось, на момент романа с Валерией он был женат. Лишь стараниями Волковой мужчина развелся с супругой.

"Сначала, если я говорю про ее мужа плохо, две недели блок. Потом я, естественно, опять говорю плохо, у меня вырывается, — это три недели. Сейчас — шесть. Но это не она придумала, это придумал зять", - заявила Екатерина.

В августе прошлого года Волкова в последний раз провела время с дочкой и внуками. Больше близких она не видела. Сначала зять ограничил их общение в Сети, а потом якобы и вовсе увез жену и детей в неизвестном направлении. Встревоженная актриса уверена, что ее дочь и внуки находятся в беде и нуждаются в помощи.

"Действительно там вот эти "живешь не по правилам — наказание". Я боюсь, что моя дочь находится в плену. Она далеко, мне же адрес не сказали, куда ее увезли", - поведала Волкова "Пятому каналу".

Актриса обратилась за консультацией к юристам, но призналась, что надеется на лучшее и не хочет подключать к решению семейных проблем правоохранительные органы.

