Сильные грозы и шквалистый ветер идут на Москву

Аномальная жара в столице сохранится до пятницы. Столбики термометров будут показывать плюс 29-32 градуса, но потом придут сильные грозы со шквалистым ветром, пообещал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По данным синоптика, 22 мая во второй половине дня ожидаются кратковременные грозовые дожди. Поскольку перед этим была жара, грозы могут быть сильными, со шквалистым ветром до 15-18 метров в секунду.

В субботу, 23 мая, можно ожидать кратковременных дождей. Температура станет более комфортной — плюс 23-24 градуса Цельсия. В воскресенье сохранится такая же погода, но уже без осадков, рассказал метеоролог RT.