Аномальная жара в Москве может побить суточный рекорд

В Москве аномальная жара может побить сегодня новый суточный рекорд. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 32 градусов. Предыдущий рекорд суток составляет 30,2 градуса, он был установлен в 1979 году.

В городе действует оранжевый уровень опасности. Жителям рекомендуют носить головной убор и одежду светлых тонов, кондиционер использовать умеренно, есть больше фруктов и овощей, а также пить воду. Её к слову, уже второй день раздают в метро, а также на пригородных железнодорожных вокзалах и крупных станциях МЦД.

Жара продолжится в городе до конца недели, а вот в выходные температура резко упадет сразу до 20-ти градусов и начнутся дожди.