Истребитель НАТО сбил украинский дрон над Эстонией

Истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил залетевший в Эстонию беспилотник. В минобороны страны заявили, что информация о гражданском ущербе на данный момент отсутствует.

По словам главы военного ведомства Ханно Певкура, беспилотник, предположительно, украинского происхождения. БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны, передает ERR.

Очевидец воздушного боя рассказал журналистам, что видел в небе два истребителя. Затем раздался громкий взрыв, он видел, как дрон падает с неба. Когда беспилотник уже был у самой земли, прогремел второй взрыв. Дрон взорвался в 30 метрах от жилого дома. Власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране.