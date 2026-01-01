Роспотребнадзор подсчитал укушенных клещами россиян

Все больше россиян обращается за медицинской помощью из-за укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, число укушенных членистоногими возросло до 84 тысяч..

В ведомстве сообщили, что неделей ранее количество обращений было почти вдвое меньше — 43 тысячи. Больше всего встреч с клещами зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской областях, а также в Красноярском крае.

В 2026 году от клещевого вирусного энцефалита в России привились более 2,4 миллиона человек. Медики поясняют, что эффективную защиту от клещевого энцефалита за счет выработки необходимого иммунитета дает лишь трижды введенная вакцина. Высокие риски заражения клещевым энцефалитом отмечаются в 49 регионах России: в их числе Дмитровский и Талдомский районы Московской области, а также шесть административных территорий Санкт-Петербурга.