"Я плакала из-за того, что никогда не буду ходить": Юлия Михалкова из "Уральских пельменей" рассказала о несчастье

Юлия Михалкова прославилась благодаря участию в коллективе "Уральские пельмени". Однако несколько лет назад комедийная актриса покинула группу.

В настоящее время Юлия Михалкова занимается сольной карьерой. Она не только снимается в кино, но и сама продюсирует фильмы, занимается общественной работой и благотворительностью.

Однажды, когда актриса выпускала свой первый фильм, у нее сильно защемило спину. Причем так, что она просто не могла двигаться, ее "парализовало" от боли. Вначале Михалкова думала, что надо просто отлежаться, и через день пройдет. Но ей не становилось лучше. А ведь у Юлии было множество планов, которые она не могла реализовать, потому что банально не в состоянии встать без посторонней помощи.

"Естественно, меня это пугало, меня это так напугало и так меня расстроило, что у меня каждый день начинался с того, что я плакала из-за того, что никогда не буду ходить. И огромное спасибо, что у меня есть друзья-врачи, которые сразу пришли на помощь", - сообщила Михалкова.

Чтобы восстановиться, ей понадобились мануальная терапия, время и определенные физические нагрузки. Юлия Михалкова уверена, что защемление нерва случилось на фоне сильных переживаний и перенапряжения.

"Месяц просто передвигалась как черепашка. Каждое мое движение сопровождалось такой дикой болью в спине… Я думала, это никогда не закончится", - поведала актриса "КП".

