ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к уничтожению русских

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Симферополя. 48-летний безработный призывал уничтожить резиденцию президента России в Кремле, сообщила пресс-служба УФСБ региона.

Следствие установило, что житель Симферополя неоднократно размещал в украинских чатах в Telegram комментарии с призывами к террористической деятельности. Крымчанин придерживался крайне националистических взглядов, агитировал за убийство русских и уничтожение официальной резиденции президента России - московского Кремля.

Как сообщили в ведомстве, следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, передает ТВЦ.