Минфин задумал ужесточить условия семейной ипотеки для родителей вне брака

Ставки по семейной ипотеке могут повысить для части заемщиков. Это следует из письма заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина федеральному правительству.

Согласно письму, на которое ссылается портал "Московская перспектива", ставку кредита по программе "Семейная ипотека" могут поднять в том случае, если на дату заключения договора заемщик не состоит в официальном браке с вторым родителем и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.

При этом в Минстрое настаивают на том, чтобы эта норма в случае принятия не имела обратной силы и не затронула договоры, актуальные с 1 февраля. Дополнительных официальных комментариев ведомство, Министерство финансов и федеральный кабмин не давали.

За день до этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заверила в разговоре с НСН, что условия семейной ипотеки в России в ближайшее время не ухудшатся. При этом парламентарий призвала "создавать какие-то альтернативы для тех, кто не может приобрести квартиру с помощью ипотеки".

Ранее в Госдуме заявили, что критерии семейной ипотеки в России нужно пересмотреть, чтобы сделать участие в этой программе доступным для значительного количества граждан. Если сейчас такая ипотека доступна семьям с детьми до семи лет, предлагается гарантировать право на участие в программе россиянам с детьми до 16 лет.

Тем временем председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, когда ипотека в нашей стране станет массово доступна населению. По словам главы регулятора, это случится, когда произойдет устойчивое снижение инфляции.