В ВОЗ сделали грозное предупреждение о новой пандемии

Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся не только более частыми, но и более разрушительными. На это указывает Глобальный совет по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка.

Согласно отчету совета, который посвящен устойчивости мира к пандемиям, мир не стал защищеннее от этой угрозы, а вспышки инфекций всё сильнее воздействуют на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу.

При этом потенциал восстановления после пандемий сокращается: "Десятилетие инвестиций не успевает за ростом риска пандемий". Хотя новые инициативы улучшили некоторые аспекты готовности к угрозе пандемий, эти усилия нивелируются растущим влиянием геополитической фрагментации, экологических потрясений и глобальных поездок.

Совет настаивает на формировании постоянного независимого механизма мониторинга, обеспечения равного доступа к жизненно важным вакцинам, тестам и методам лечения для всех стран и наций, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова подчеркивала, что эпидемиологическая ситуация в мире остается достаточно напряженной. Эксперт призвала "не допустить распространения, а лучше всего — на границе остановить проникновение в Российскую Федерацию тех или иных патогенов".

Директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари‑Анн Рамейкс‑Вельти предупреждала, что вирус птичьего гриппа может стать причиной пандемии намного более серьезной, чем COVID-19. Как пояснила эксперт, если возбудитель птичьего гриппа сможет передаваться от человека к человеку, он приобретет пандемический потенциал.