Актер Микеле Плачидо сам просил убить комиссара Каттани окончательно и бесповоротно: "Я не мог оставаться пленником "Спрута" всю жизнь"

Сегодня, 19 мая, юбилей празднует один из самых известных итальянских актеров Микеле Плачидо. Он прославился благодаря сериалу "Спрут".

Вообще в детстве Микеле мечтал стать католическим миссионером. Будучи подростком он учился в католическом интернате, но оттуда его выгнали. Затем Плачидо решил податься в актеры. Он поступил в театральную Академию Сильвио д'Амико, но и там надолго не задержался.

Несмотря на отчисление, Микеле смог реализоваться. Первая его заметная роль была в ленте "Народный роман" 1974 года. Его партнершей стала Орнелла Мути. Плачидо утверждал, что они нравились друг другу, однажды в лифте он даже попытался ее поцеловать, но она влепила ему пощечину.

Однако настоящая слава к Микеле пришла, когда он сыграл комиссара Каттани в сериале "Спрут". Фильм вышел в 1984 году и имел бешеный успех по всему миру. Его смотрели даже мафиози, и им лента совсем не нравилась. Дошло до того, что создателям картины стали поступать угрозы, и тогда в целях безопасности съемки перенесли из Италии в Швейцарию и в Грецию.

В финале четвертого сезона Микеле Плачидо заявил, что ему "Спрут" тоже надоел и надо окончательно и бесповоротно заканчивать с комиссаром Каттани. "Я не мог оставаться пленником "Спрута" всю жизнь, пусть даже рейтинги у него были как у музыкального фестиваля в Сан-Ремо!" - заявил актер в интервью Corriere della Sera.

Именно поэтому в комиссара Каттани выпустили несметное количество пуль. На этом настаивал сам Микеле, чтобы у продюсеров не возникло соблазна "оживить" героя, сославшись на то, что одна пуля не повредила жизненно важных органов.

После "Спрута" актерская карьера Плачидо продолжилась. Он оказался по-настоящему хорошим артистом. На его счету множество наград, в том числе "Давид Донателло" (итальянский эквивалент "Оскара") и "Серебряный медведь" Канн.

