Собянин рассказал о благоустройстве территорий возле станций метро и МЦД

Столичные власти продолжают заниматься благоустройством территорий вокруг транспортных объектов, рассказал в своем посте Сергей Собянин, уточнив, что в этом году их порядка 40.

По словам главы города, обустраиваются удобные пути от жилых домов к станциям, создаются новые места отдыха, а также детские площадки, зоны для занятий спортом, площадки для выгула собак.

Тротуары по возможности расширяют, обновляются и остановочные павильоны.

Как добавил мэр, в этом году планируется благоустроить территории около трех станций строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Подробности - в посте.