Украинские дроны атаковали Ленинградскую область

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов сбили силы противовоздушной обороны над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Дрозденко еще утром 19 мая сообщил в своем Telegram-канале о сбитом украинском беспилотном летательном аппарате. В настоящее время боевая работа ПВО продолжается, написал губернатор.

В Минобороны России ранее сообщили, что силы ПВО сбили в ночь на 19 мая над российскими регионами 315 дронов ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что были атакованы 19 регионов страны, беспилотники сбивали и над акваторией Азовского моря.