Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах появится единый учебник по физкультуре, разработкой занимается само ведомство.

"У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник", - приводит слова министра РИА Новости.

Уточняется, что в России на данный момент существует только единое учебное пособие по истории. Кроме того, разработан единый учебник по обществознанию для 9–11-х классов, но он пока не используется.

Вместе с тем уже известно о планах Минпросвещения разработать единые пособия по географии, литературе, русскому языку и физико-математическим предметам.

