МИД указал на отсутствие фундамента для диалога России и Запада

Западным странам надо учитывать коренные интересы Москвы, чтобы выстроить диалог с Россией по безопасности. Сейчас же для таких контактов элементарно нет военно-политического фундамента, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Как сказал дипломат в интервью ТАСС, в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного и равноправного стратегического диалога, который мог бы включать обсуждение контроля над вооружениями. Чтобы он состоялся, западные контрагенты должны быть готовы устранять принципиальные противоречия в области безопасности

Рябков отметил эскалацию напряженности европейскими столицами, которые кричат о надвигающейся угрозе войны с Россией. Дипломат подчеркнул, что в результате возрастают стратегические риски "лобовой сшибки" НАТО и России. Последствия такого конфликта будут катастрофическими.