ЕС пригрозил лишать страны финансирования за сотрудничество с Россией

Европейский союз может сократить поддержку развивающимся странам, если они поддерживают Россию или Иран. Об этом объявила в понедельник, 18 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как заявила Каллас, "если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае".

Конкретизировать глава евродипломатии не стала, подчеркнув лишь, что Евросоюзу необходимо сохранять баланс между продолжением помощи и защитой собственных интересов, сообщает Euractiv.

Заявление Каллас последовало за поездкой в Москву премьер-министра Словакии Роберт Фицо. Невзирая на крайнее недовольство других членов ЕС, словацкий политик посетил Россию в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прочие европейские лидеры, как иронизировал Фицо, после этого выстраивались в очередь, чтобы расспросить о российском лидере.

При этом официальный Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что объединенная Европа не согласна с поступками Фицо: "Мы поговорим с ним об этом дне в Москве".