Юлия Пересильд сорвалась из-за решившей бросить школу дочери: подробности грандиозного скандала

Дочь Юлии Пересильд Анна решила бросить школу. Успешная молодая актриса намерена экстерном получить среднее образование. Вместо 11-го класса Анна хочет пойти в театральный вуз.

Пересильд-младшая не бросает полностью учебу, она уходит из школы ради ГИТИСа. Учиться звезда "Слова пацана" мечтает на курсе Олега Меньшикова. Сейчас дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя проходит прослушивания перед основным конкурсом, который будет в июле.

Эта новость взбудоражила общественность. Многие осудили не только решение Ани, но и методы воспитания Юлии. В итоге 41-летняя Пересильд устала оправдываться и в интервью изданию "7Дней" бросила: "Это ее решение. Я ей сказала, что ее ждет: например, по семь репетиторов в день… Это уже не мои проблемы".

Слова Пересильд-старшей еще больше раззадорили хейтеров. Разразился скандал. Юлия снова была вынуждена оправдываться. На своей странице в соцсети она заявила, что больше не будет комментировать личную жизнь. Мол, раз журналисты так все перевирают, то какой толк с ними говорить.

"Понимаю, что из всего хочется сделать "желтуху" и "перчик", но не настолько же. Кто там бросил школу? Что вы несете? Бороться с вашим бредом бессмысленно, взывать к совести — тем более. Вам из всего хочется сделать "скандальчик"", — разразилась актриса гневной отповедью в блоге.

Журналисты "7Дней" после выпада Пересильд молчать не стали. Корреспондент, бравшая интервью, на своей станице в соцсети разместила видео, на котором Юлия четко произносит фразу "Это уже не мои проблемы". "Я просто делала свою работу, а кто перевирает, решать вам", — обратилась журналистка к коллегам.