Академик перечислила скрытые массовые болезни россиян: "Каждый второй и не подозревает"

Официальные данные по ожирению и заболеваемости сахарным диабетом в России — это лишь вершина айсберга. Об этом рассказала директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова (НМИЦ эндокринологии) Министерства здравоохранения России, академик РАН Наталья Мокрышева.

Эксперт рассказала об основных направлениях эндокринной патологии, которые активно обсуждаются практически во всем мире и в российском сообществе, на пресс-конференции в ТАСС. Академик напомнила про широко распространенные эндокринные заболевания: сахарный диабет, ожирение, нарушения минерального обмена и патология щитовидной железы.

Однако практически половина людей, страдающих такими патологиями, и не подозревают о состоянии своего здоровья. В частности, официальная статистика фиксирует почти 6 миллионов россиян с диагнозом "сахарный диабет". По словам Мокрышевой, это лишь половина от действительного числа россиян с этой болезнью.

По ожирению официальная статистика дает цифру 3 миллиона человек, но и она не отражает действительность, цитирует специалиста kp.ru.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сетовал, что в пищевые привычки многих россиян вошло "любить сладкое, любить жирное", а потребление сахара в России в четыре раза превышает рекомендованную специалистами норму. При этом овощей и фруктов россияне едят мало, потребление рыбы также отстает от рекомендованной нормы.

Поскольку усиления мер борьбы с ожирением остается одной из самых актуальных проблем российского здравоохранения, в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) включили хирургическую помощь для граждан, страдающих от избыточного веса.