Министр обороны Украины Михаил Федоров связался с эстонским коллегой Ханно Певкуром после инцидента с украинским беспилотником. Дрон оказался в воздушном пространстве прибалтийской республики.

Как заявил Певкур, официальный Таллин обсудил с Федоровым происшествие и подчеркнул, что "использовать наше воздушное пространство могут только наши союзники", тогда как "Украина такого разрешения не запрашивала".

Глава Минобороны Эстонии также выразил благодарность Румынии, которая подняла в воздух истребители F-16 для ликвидации залетного украинского БПЛА, сообщает "Газета.ру".

За полтора месяца до этого происшествия министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна передал верхушке киевского режима послание в связи с появлением украинских беспилотников в воздушном пространстве прибалтийского государства. В письме подчеркивалась недопустимость подобных ситуаций. Таллин потребовал от Украины предпринять меры для предотвращения попадания БПЛА в эстонское воздушное пространство.

До того российский посол в Молдавии Олег Озеров, отвечая на обвинения Кишинева в якобы нарушении воздушного пространства, указывал, что Россия "никогда не прокладывала маршруты своих беспилотников через территорию соседних государств, нам это не нужно". При этом дипломат напомнил, что уже неоднократно выяснялось, что истинным виновником подобных происшествий является Киев.