Москвичей порадовали новостью о грядущем похолодании

Спад жары прогнозируется в Московском регионе в предстоящие выходные 23-24 мая: температура вернется к климатической норме. С таким прогнозом выступил во вторник, 19 мая, заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил эксперт, в выходные похолодает существенно — градусов на семь-восемь, до 20-23 градусов тепла. На следующей недели погода ожидается в пределах климатической нормы и даже чуть ниже — в диапазоне от 18 до 23 градусов.

Тем временем столбики термометров в столице поднялись до плюс 30,6 градуса, что означает новый суточный рекорд температуры для 19 мая. Прежний рекордный показатель составлял 30,2 градуса и был установлен в 1979 году, сообщает "Интерфакс".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что май в Центральной России по температуре должен оставаться в пределах многолетней нормы климата с небольшим превышением на полградуса или один градус. Для Москвы ночная норма мая составляет 7,6 градуса тепла, дневная — плюс 18,4 градуса.

Однако в Гидрометцентре России предупредили, что пятидневка с 18 по 22 мая окажется аномально жаркой — столбики термометров будут показывать значения, привычные для июля. Наряду с этим не исключены кратковременные дожди и грозы.