Пять человек погибли во время экскурсии на Байкале: подробности страшной трагедии

При помощи спасательного судна на воздушной подушке толкают аналогичную аэролодку, которая перевернулась в тридцати метрах от берега. Глубина Байкала там не превышает пяти метров. Уже на берегу сотрудники МЧС и следователи осматривают лодку и фиксируют повреждения.

"Перевернулась аэролодка с туристами. Части пассажиров удалось выбраться на берег. Бурятской транспортной прокуратурой организована проверка о соблюдении законодательства о безопасности плаваний", - сообщила Дарья Лазарева, старший помощник Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Подобные аэролодки в продаже в свободном доступе. Их, как правило, используют для туристических экскурсий. Вместимость салона - до двадцати пассажиров. По имеющимся данным, в момент крушения на бортУ находились восемнадцать человек - в том числе члены экипажа. Тринадцать из них после того, как судно перевернулось, смогли самостоятельно выбраться на берег, несмотря на ледяную воду. Пятеро, в том числе капитан, погибли. Тела достали уже водолазы.

"Все люди находились внутри кубрика. На них не были надеты спасательные жилеты. Погода в момент крушения стояла ясная. Ветер отсутствовал. Волна на Байкале также отсутствовала", - рассказал Николай Зайцев, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Сейчас выясняют, по какой причине судно перевернулось. Не исключено, что капитан, подходя к берегу, заложил слишком резкий вираж. Туристы, которые находились на лодке, в основном из Москвы и области. Организатор поездки обещал показать самые красивые места на Байкале, острова и бухты. При этом имеется информация, что туристическая компания в октябре прошлого года уже получала предостережение из-за отсутствия лицензии на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом.

Как заявили в прокуратуре, потерпевшее крушение судно оказалось не зарегистрировано в установленном порядке. Разрешающие документы на перевозку людей оформлены так и не бЫли. К тому же с начала мая сезон аэролодок на Байкале и вовсе закрыт.