Хакамада показала трогательные кадры с особенной дочерью: Маша стала совсем взрослой

Дочь Ирины Хакамады Маша родилась с синдромом Дауна. Однако диагноз не помешал девушке стать народной любимицей, а все благодаря очаровательной улыбке и жизнелюбию.

Уже 29 лет Ирина заботится об особенной дочери, делает все для того, чтобы Маша чувствовала себя полноценным членом общества. И у Хакамады это получается. Мария Сиротинская ведет активный образ жизни и успела реализоваться как успешная модель и актриса. При этом Маша училась в обычной школе, что позволило ей получить бесценные навыки коммуникации и избавиться от комплексов.

Хакамада гордится дочерью. А та отвечает маме безграничной любовью и заботой. Так, на днях Маша встретила Ирину Муцуовну из командировки вкусным домашним завтраком. Политик показала в своем блоге кадры, на которых запечатлела наследницу за приготовлением.

"Маша готовит завтрак. Дома хорошо!", — подписала Хакамада видео, на котором Маша деловито расспрашивает, как прошла командировка, каким был перелет в Москву. Ирина Муцуовна ответила на все вопросы дочери, а после поинтересовалась, что она готовит.

"Ну запеканочку. Кофе, конечно, я сейчас сделаю. Мамуль, я очень тебя люблю и желаю тебе продуктивного, хорошего солнечного дня!" — произнесла Мария, глядя на маму.

Напомним, Машу писательница родила в четвертом браке. Четыре года назад семья пережила трагедию, скончался папа Марии — бизнесмен Владимир Сиротинский. Однако Ирина Хакамада нашла в себе силы жить дальше, она как никто другой умеет справляться даже с самыми невообразимыми трудностями.