В Госдуме оценили идею снижения брачного возраста: "Подростки не готовы"

В российском законодательстве четко прописано понятие брачного возраста — 18 лет, предусмотрены уважительные причины, которые разрешают вступать в брак с 16 лет. Об этом напомнила во вторник, 19 мая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Парламентарий отреагировала на прозвучавшую инициативу снизить возраст, с которого в России разрешено вступление в официальный брак, ради улучшения демографической ситуации.

Как подчеркнула Буцкая, с этим предложением "мы никак согласиться не можем", хотя беременность может наступить и до совершеннолетия — в 14-15 лет, однако подростки к этому не готовы ни с биологической, ни с социальной точек зрения, сообщает РИА Новости.

Критически высказалась об идее снижения брачного возраста и председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина. Она напомнила, что социальное государство заботится о получении детьми образования, поскольку необразованные родители воспитывают таких же необразованных дочерей и сыновей, а "побеждает всегда тот, кто обладает знаниями и погружен в науку" (цитата по "Москва24").

Ранее в Госдуме призвали власти регионов аккуратнее формулировать призывы к девушкам рожать пораньше, чтобы не поощрять несовершеннолетних к ранним беременностям. Депутат Государственной думы Светлана Бессараб заверила, что власти не преследуют цель подтолкнуть девочек к бракам и родам до 18 лет — речь идет лишь о помощи в ситуации, если ранняя беременность все-таки случилась.