Сергей Собянин выступил на отчетно-программном форуме "Единой России"

В Москве проходит региональный отчетно-программный форум "Единой России" "Есть результат!". В мероприятии принимают участие порядка 600 человек - сенаторы и депутаты Государственной думы и Мосгордумы, эксперты, участники СВО и представители общественных организаций.

Партия отчитывается перед избирателями о выполнении их пожеланий и инициатив. При разработке и реализации городских программ столичные власти всегда учитывают мнение москвичей.

На форуме выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что впереди - выборы и задача партии дать ответ горожанам. Мэр подчеркнул, что все программы выполняются в полном объеме, и обозначил задачи на перспективу. В приоритете - развитие промышленности и транспортного каркаса столицы, социальная поддержка граждан и помощь участникам СВО.