Россиянам назвали самый действенный способ защиты от мошенников

Чем дольше человек общается с телефонным мошенником, тем выше вероятность успеха преступного замысла. Об этом рассказал во вторник, 19 мая, руководитель по работе с государственными органами в Центральной Азии и Монголии "Лаборатория Касперского" Асет Ордабаев.

Эксперт, которого цитирует РИА Новости, сослался на результаты внутреннего исследования, согласно которому "если вы примерно 29 минут будете разговаривать с мошенником, вероятность, что вы ему отдадите деньги, 89%".

С учетом этого ключевая рекомендация по противодействию мошенничеству — это "положите трубку", подчеркнул Ордабаев. Нельзя позволить злоумышленнику втянуть себя в разговор — это увеличивает риски успешности обмана. В 99% случаев мошенники применяют методы социальной инженерии, а большое количество собранных персональных данных жертв позволяет им убедительнее выдавать себя за сотрудников банков, почтовых служб или государственных структур.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин подчеркивал, что нельзя играть по сценарию, который пытаются навязать телефонные мошенники. Эксперт назвал ключевым принципом взаимодействия со злоумышленниками отказ следовать навязываемому паттерну.

В ЦБ рассказали, что телефонные мошенники используют в разговорах с потенциальными жертвами определенные слова и их комбинации. Центробанк перечислил фразы, которые должны насторожить и заставить прервать разговор — и по телефону, и в мессенджере.