Трамп обозначил сроки новой атаки США на Иран

Дональд Трамп допустил, что уже в ближайшую пятницу США могут начать новую атаку на Иран.

"Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им [Ирану] еще один удар. <…> Я пока не уверен. <…> Я говорю два или три дня. Возможно, пятница, суббота, воскресенье. Возможно, начало следующей недели. Ограниченный промежуток времени", - приводит слова президента Соединенных Штатов РИА Новости.

Вместе с тем официальный представитель армии Мохаммад Акраминия ранее заявил, что иранские военнослужащие откроют новые фронты в случае повторения агрессии со стороны США и Израиля.

До этого Трамп сообщил, что "отложил" планировал начать удары во вторник, 19 мая, но поставил план на паузу по просьбе ряда стран, проводящих контакты с Ираном по дипломатическому решению кризиса.

